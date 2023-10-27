Депутати України та Молдови могли б приєднатися до Європарламенту як "спостерігачі" - Мецола

Українські та молдавські законодавці могли б приєднатися до асамблеї як "спостерігачі", доки обидві країни очікують на офіційний вступ до Європейського Союзу.

Президентка ЄП вважає, що країнам, які мають намір приєднатися до ЄС, можна запропонувати безліч переваг, починаючи від пільг на єдиному ринку та закінчуючи залученням до молодіжної програми Erasmus.

"Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті – це речі, які важливі для населення. Це залежить від того, що станеться у грудні. Розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Євросоюзу", - сказала вона.

Видання зазначає, що минулого року ЄС визнав Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами, невдовзі після того, як росія вторглася до України. Відтоді Мецола вимагала початку офіційних переговорів щодо вступу цього року.



Лідери ЄС мають ухвалити рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови на грудневому саміті після того, як вони проаналізують довгоочікуваний звіт Європейської комісії, що містить оновлену інформацію про всі країни, які ще чекають свого часу.