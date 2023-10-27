Депутати України та Молдови могли б приєднатися до Європарламенту як "спостерігачі" - Мецола

Українські та молдавські законодавці могли б приєднатися до асамблеї як "спостерігачі", доки обидві країни очікують на офіційний вступ до Європейського Союзу.
Про це сказала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, пише Politico.
Президентка ЄП вважає, що країнам, які мають намір приєднатися до ЄС, можна запропонувати безліч переваг, починаючи від пільг на єдиному ринку та закінчуючи залученням до молодіжної програми Erasmus.
Видання зазначає, що минулого року ЄС визнав Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами, невдовзі після того, як росія вторглася до України. Відтоді Мецола вимагала початку офіційних переговорів щодо вступу цього року.
Лідери ЄС мають ухвалити рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови на грудневому саміті після того, як вони проаналізують довгоочікуваний звіт Європейської комісії, що містить оновлену інформацію про всі країни, які ще чекають свого часу.
Лідери ЄС мають ухвалити рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови на грудневому саміті після того, як вони проаналізують довгоочікуваний звіт Європейської комісії, що містить оновлену інформацію про всі країни, які ще чекають свого часу.
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