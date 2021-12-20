Депутати Ради вимагають відставки Максима Степанова

16:41 02 квітень Київ, Україна

90 депутатів ВРУ мають намір скликати позачергову сесію для того, щоб підняти питання про зняття з посади міністра охорони здоров'я, нині чинного Максима Степанова.



Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Крім інших, 33 підписи належать депутатам з фракції "Слуга народу", включаючи голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького", - зазначив Гурін.

"Сподіваюся, вже скоро міністр Степанов не прийматиме ніяких рішень, тому що стане колишнім міністром", - додав нардеп.



За його даними, свої підписи в підтримку даного питання поставила фракція "Голос" в повному складі, 33 нардепи від "Слуги народу", 20 від "Європейської солідарності".