Депутати Ради вимагають відставки Максима Степанова

90 депутатів ВРУ мають намір скликати позачергову сесію для того, щоб підняти питання про зняття з посади міністра охорони здоров'я, нині чинного Максима Степанова.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.
"Сподіваюся, вже скоро міністр Степанов не прийматиме ніяких рішень, тому що стане колишнім міністром", - додав нардеп.
За його даними, свої підписи в підтримку даного питання поставила фракція "Голос" в повному складі, 33 нардепи від "Слуги народу", 20 від "Європейської солідарності".
За його даними, свої підписи в підтримку даного питання поставила фракція "Голос" в повному складі, 33 нардепи від "Слуги народу", 20 від "Європейської солідарності".
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