Депутати запропонували створити у структурі ЗСУ окремий рід військ

17:33 18 травня Київ, Україна

Група народних депутатів пропонують створити окремий підрозділ ЗСУ - ракетні війська та артилерія.

Відповідний законопроект №7379 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, 17 травня.



Автори документа зазначають, що він був розроблений в ініціативному порядку та обумовлений широкомасштабною озброєною агресією Російської Федерації проти України.

«Бойові дії на території України показали високу ефективність застосування ракетних та артилерійських формувань та підрозділів. У сучасних умовах ведення війни цей рід військ є визначальним для досягнення стратегічного успіху в театрі воєнних дій», – вказується в записці пояснення.



Закон «Про Збройні сили України» визначає структуру ЗСУ. Однак серед її складових відсутній такий окремий рід військ як ракетні війська та артилерія, що негативно впливає на перебіг та результати виконання поставлених перед українською армією завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.. Тому законопроект пропонує внести відповідні доповнення до статті 3 чинного закону.



Ініціаторами проекту закону виступили переважно члени фракції «Слуга народу», зокрема Мар'яна Безуглая, Віталій Безгін, Олександр Качура, Галина Третьякова та Олександр Завітневич. Крім того, в авторському колективі вказано народного депутата від «Батьківщини» Михайла Цимбалюка.