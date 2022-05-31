15:09 31 травня Київ, Україна

Депутати пропонують заборонити російську музику у публічних місцях.

Про це повідомив депутат фракції "Слуга народу" Олександр Санченко.



За його словами, законопроєкт має дві цілі.



"Він повністю та безстроково обмежить присутність творчості російських артистів в українському просторі, у тому числі заборонить публічне виконання російських пісень, а також на радіо та ТБ", – зазначив нардеп.





Також законопроєкт пропонує збільшити квоти для українського контенту. Це, за словами Санченка, дозволить зміцнити позиції національного музичного продукту.



Водночас, російських співаків, які засуджують агресію проти України, ця заборона мине.

Для цього у Раді національної безпеки та оборони буде створено та оновлено спеціальний Перелік музичних виконавців. Щоб потрапити до нього, росіянам потрібно буде подати заяву про включення до цього списку через Службу безпеки України.



Додатково у тексті законопроєкту є ще 2 пропозиції:

збільшити до 40% частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;