Депутати польського сейму визнали російську федерацію спонсором тероризму

Сейм Польщі визнав росію державою, яка підтримує тероризм. Депутати сейму також зазначили, що росія несе відповідальність за збиття літака малайзійських авіаліній (рейс MH17) і за "катастрофу літака ВПС Польщі" (рейс 101) у Смоленську у квітні 2010 року.
Відповідне рішення Сейм ухвалив на засіданні 14 грудня.
У документі наголошується, що рф "систематично порушує права людини, міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй, а також низку інших зобов'язань, нападає на території інших країн, скоює збройні напади, скоює військові злочини та геноцид".
Як написали в резолюції, росія несе пряму відповідальність за аварію рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за аварію рейсу 101 у Смоленську у 2010 році, внаслідок якого на борту загинули 96 осіб: Качиньський, члени уряду Польщі, високопосадовці Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту.
Відповідне рішення Сейм ухвалив на засіданні 14 грудня.
У документі наголошується, що рф "систематично порушує права людини, міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй, а також низку інших зобов'язань, нападає на території інших країн, скоює збройні напади, скоює військові злочини та геноцид".
Як написали в резолюції, росія несе пряму відповідальність за аварію рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за аварію рейсу 101 у Смоленську у 2010 році, внаслідок якого на борту загинули 96 осіб: Качиньський, члени уряду Польщі, високопосадовці Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту.
Сейм також заявив, що росія здійснила акт міжнародного піратства, "озброєно заблокувавши українські порти і паралізувавши морське сполучення на шляхах, що ведуть до них".
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