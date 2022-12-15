Депутати польського сейму визнали російську федерацію спонсором тероризму

15:12 15 грудня Київ, Україна

Сейм Польщі визнав росію державою, яка підтримує тероризм. Депутати сейму також зазначили, що росія несе відповідальність за збиття літака малайзійських авіаліній (рейс MH17) і за "катастрофу літака ВПС Польщі" (рейс 101) у Смоленську у квітні 2010 року.



Відповідне рішення Сейм ухвалив на засіданні 14 грудня.



У документі наголошується, що рф "систематично порушує права людини, міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй, а також низку інших зобов'язань, нападає на території інших країн, скоює збройні напади, скоює військові злочини та геноцид".



Як написали в резолюції, росія несе пряму відповідальність за аварію рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за аварію рейсу 101 у Смоленську у 2010 році, внаслідок якого на борту загинули 96 осіб: Качиньський, члени уряду Польщі, високопосадовці Польщі та НАТО, а також члени польського парламенту.

“Звіряча та незаконна агресія російської федерації проти України продовжується. Російські військові нападають по всій захопленій території, внаслідок яких загинули тисячі людей, у тому числі багато дітей. Російська федерація та підпорядковані їй структури та збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду та слідства та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, вилучення дітей із сімей з метою їхньої русифікації, масові депортації населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сили та мародерства. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими”, – йдеться у документі.

Сейм також заявив, що росія здійснила акт міжнародного піратства, "озброєно заблокувавши українські порти і паралізувавши морське сполучення на шляхах, що ведуть до них".