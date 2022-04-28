Депутати покидають партію Голос. Подальше існування партії під питанням

12:38 29 липня Київ, Україна

Провідні члени партії Голос повідомили про вихід з її складу. Сьогоднішній з'їзд партії був зірваний.

Про це повідомила нардеп Олександра Устинова в Facebook.



Про це вони заявили в день з'їзду партії, відмовившись також від участі в ньому.



За словами Устинової, на з'їзді не будуть представлені 75% партійців і місцевих депутатів.



"З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених в місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - заявила вона.



Про вихід з партії також оголосила депутат Ольга Стефанишина, до заяви про вихід приєдналися Юлія Клименко, Соломія Бобровська і Ярослав Юрчишин.



"Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди і осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері", - відзначили нардепи.



Ситуацію прокоментувала голова партії Голос Кіра Рудик.



"Ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії Голос, повинні продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори", - заявила Рудик.



Вона подякувала колегам за спільну роботу і зазначила, що ставиться до їхнього вирішення вийти з партії з повагою, "тому що дійсно останні події показують, що спільна робота з будівництва партії неможлива".