Депутати скасували режим вільної економічної зони "Крим"

19:07 01 липня Київ, Україна

Рада підтримала проєкт закону №5502-д, який скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України.



Крім того, законопроєкт встановлює особливості економічних відносин з урахуванням обмежень, викликаних окупацією.



"За" проголосували 328 народних депутатів.



Закон визнає таким, що втратив силу закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", і вносить зміни і доповнення до законів України "Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про нотаріат", "Про безоплатну правову допомогу", "Про державні лотереї в Україні".



Таким чином, закон скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України і встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією.



Крім того, закон унормовує порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, і забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.



Закон набуває чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.



Крім того, Рада прийняла в цілому законопроєкт №5501-д, який вносить необхідні зміни до Податкового кодексу в рамках скасування цієї вільної економічної зони.