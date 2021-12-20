Депутати від СН хочуть запровадити штрафи за "пропаганду гомосексуалізму"

17:16 23 листопад Київ, Україна

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується встановити штрафи за «пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму». Зокрема, законопроєкт передбачає накладення штрафів від 17 тис. грн.

Авторами законопроєкту №6327 є депутати від «Слуги народу» Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних, Артем Культенко, а також Віктор М'ялик від групи «За майбутнє». На думку авторів законопроєкту, розмови про одностатеві шлюби, гормональну терапію та ЛГБТ-символіку несуть загрозу нацбезпеці України.

Голова правління Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик у відповідь на депутатські ініціативи запропонувала карати нардепів за порушення прав людини.

«…група депутатів зареєструвала проєкт закону, в якому дається визначення поняттям «гомосексуалізм» та «трансгендеризм» (№6325) та законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на «пропаганду» цих явищ (№6326). У принципі, із цими все зрозуміло. Один з компанії – Георгій Мазурашу – вже не вперше вносить подібні... ммм... ініціативи. Я зі свого боку пропоную алаверди: встановити відповідальність для нардепів за пропаганду відхилень від закріпленого в Конституції України курсу ЄС. І карати обов'язковим читанням Конвенції з прав людини, рішення ЄСПЛ, Конституції», – написала Печончик у Facebook.