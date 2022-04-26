Депутати від Слуги народу блокують законопроєкти опозиції, - КВУ

13:40 26 липня Київ, Україна

Представники провладної фракції "Слуга народу" фактично блокують законодавчі ініціативи опозиційних народних депутатів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) в Facebook.



Як свідчать дані моніторингу показників законодавчої роботи фракцій і груп Верховної Ради, за час роботи останньої парламентської сесії (лютий-липень), всього за останні пів року були прийняті 65 законів авторства народних депутатів України. І авторами більшості з них є "слуги народу".



"Авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції "Слуга народу". З 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах. Таким чином, за останні пів року були прийняті лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги народу"", - відзначили в КВУ.



На другому місці за кількістю прийнятих законів - група "Довіра" та ВО "Батьківщина". Депутати зазначених політичних сил приєдналися до розробки 20 прийнятих законів. Народні депутати "Опозиційної платформи За життя" присутні серед авторів 16 прийнятих законів. Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 чинних законів. Депутати групи "За майбутнє" ініціювали 11 прийнятих законів.



Найменше підтриманих законів у фракції "Європейська Солідарність" - за шість місяців Верховна Рада підтримала лише 5 законів, серед авторів яких депутати "ЄС".



Глава КВУ Олексій Кошель зазначив, що "слуги народу" ігнорують важливі законопроєкти опозиції.



"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроєктів, серед авторів яких немає депутатів "Слуги народу", рідкість. Окремі опозиційні політики дійсно можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно приєднатися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно непринципові документи, тоді як ключові законопроєкти опозиції ігноруються", - зазначив він.