Депутати схвалили впровадження в Україні електронного правосуддя

18:41 27 квітень Київ, Україна

На сьогоднішньому позачерговому засіданні ВРУ був прийнятий законопроєкт №3985 про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). Впровадження електронного правосуддя підтримав 261 народний депутат.



ЄСІТС - це організаційно-технічна система, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні.



Окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя в газеті Голос України та на вебпорталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).



"Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про ЄСІТС і/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)", - говорить закон.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться "суд в смартфоні". Даний законопроєкт підтримали 272 нардепи.



У законі прописано створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації в кримінальних процесах.



Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.



Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їхні копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.



Несанкціоноване втручання в роботу "суду в смартфоні" буде каратися.