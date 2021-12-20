Депутати оголосили про старт роботи соціальної платформи "Люди"

11:54 17 грудень Київ, Україна

У парламенті оголосили про запуск платформи "Люди".



«На зміну нерозумінню та іноді протистоянню громадського сектору та законодавчої влади мають прийти конструктивний діалог та співпраця», – прокоментував запуск платформи «Люди», народний депутат Тарас Тарасенко від Слуги народу, голова Міжфракційного депутатського об'єднання «Люди».



Про новий формат взаємовідносин громад та влади парламентарій повідомив на брифінгу у Верховній Раді.



«За законодавчий напрямок відповідатиме міжфракційне депутатське об'єднання «Люди» (а це 21 народний депутат із різних фракцій). Для належної експертної підтримки укладено меморандуми про співпрацю з адвокатами, судовими експертами, арбітражними керуючими – тобто майже з усіма профільними юридичними громадськими організаціями. Вже розпочато підписання угод про партнерство з громадськими радами, які мають безпосередній контакт із населенням та бізнесом. Тільки у співпраці та взаємній підтримці ми зможемо не лише сформулювати, а й реалізувати на практиці прості правила для людей», – наголосив народний депутат.



За словами народного депутата, трикутник спільноти буде наступним: «Спочатку громада акумулюватиме запити громадян на місцях і разом із профільними організаціями відшукуватиме вектор та суб'єктів змін (парламент, Кабмін, КМДА). Далі експерти та юристи допомагатимуть сформулювати перетворення у вигляді конкретних проєктів законів. Міжфракційне депутатське об'єднання «Люди» зобов'язується зареєструвати відповідні законопроєкти та забезпечити їхнє винесення до сесійної зали».



Фактично, як зазначають усі учасники платформи «Люди», йдеться про перший неполітичний, але максимально практичний механізм взаємодії влади та громади.



Нагадаємо, що раніше у ЗМІ було опубліковано повідомлення про підписання меморандумів про співпрацю між МГО «Люди» та Національною асоціацією арбітражних керуючих України, Спілкою експертів України, Асоціацією приватних виконавців України, Національною асоціацією патентних повірених України тощо. Крім того, напередодні в ІА "Укрінформ" від імені МГО "Люди" було підписано меморандум про співпрацю з усіма керівниками громадських рад при РДА Києва та з Громадською Радою при КМДА.