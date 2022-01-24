Депутати Литви та України оскаржили права делегації Держдуми РФ у ПАРЄ

16:34 24 січень Київ, Україна

На відкритті сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, яка розпочалася у понеділок, 24 січня, було оскаржено права нової делегації Росії. Права були оскаржені на суттєвих та процедурних підставах. З такою ініціативою виступили литовський депутат Емануеліс Зінгеріс із фракції "Європейської народної партії" та український депутат Євгенія Кравчук з "Альянсу лібералів та демократів за Європу".



Згідно з процедурними правилами ПАРЄ, "істотними підставами" для оскарження вважається порушення статті 3 статуту Ради Європи. У ній йдеться, що кожна країна-член організації "обов'язково має визнавати принцип верховенства права" та гарантувати основні права людини всім особам, які перебувають "під її юрисдикцією".



На думку Емануеліса Зінгеріса, Росія не дотримується цих принципів, тому що останні вибори до Держдуми, що відбулися у вересні 2021 року, "не були ні справедливими, ні вільними". Крім того, "Росія не виконала низку резолюцій ПАРЄ" щодо окупації частини територій Грузії та України.

"У Росії було ліквідовано правозахисний Центр "Меморіал", отруєний опозиціонер Навальний, не виконуються рішення Європейського суду з прав людини, - таким чином я заперечую повноваження російської делегації на суттєвих підставах", - заявив Зінгеріс.

Євгенія Кравчук, у свою чергу, заявила, що асамблея не може ратифікувати повноваження Росії через порушення процедурних вимог щодо формування складу нової делегації.. Вона обґрунтувала це тим, що під час парламентських виборів у Росії "голосування за кандидатури депутатів проходило на території анексованого Криму".

"Венеціанська комісія заявляла, що ці округи не можуть брати участь у виборах. Проведення виборів у Криму незаконне", – нагадала Кравчук.

Обидві ініціативи підтримали майже 50 депутатів із понад п'яти країн. Відповідно до правил процедури ПАРЄ цього достатньо для того, щоби права національної делегації були оскаржені. Тепер питання передано до відповідного комітету ПАРЄ, який підготує доповідь та резолюцію з рекомендаціями повноважень Росії: ратифікувати, не ратифікувати чи ратифікувати з обмеженнями. Цю резолюцію буде винесено на голосування зранку в середу, 26 січня. До цього часу депутати Держдуми можуть брати участь у роботі сесії без жодних обмежень. У середу після обіду асамблея розгляне резолюцію "Отруєння Олексія Навального".



Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі з 24 по 28 січня у гібридному форматі, що передбачає як особисту, так і віртуальну участь. Через новий спалах COVID секретаріат ПАРЄ рекомендував національним делегаціям фізично направити на сесію лише тих депутатів, які є доповідачами, головами комітетів та політичних груп. Російська делегація бере участь у сесії дистанційно.