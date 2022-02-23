Депутати Держдуми "дозволили" Путіну застосувати силу на території окупованої України

07:06 23 лютий Київ, Україна

Члени верхньої палати Ради Федерації, одноголосно проголосували за те, щоб дозволити Путіну використати військову силу за межами Росії, фактично офіційно оформивши розгортання російських військ на окупованій частині України.



Білий дім у вівторок уперше застосував щодо розміщення російських військ на сході України термін "вторгнення".



«Ми думаємо, що так, це початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну, - сказав Джон Файнер, головний заступник радника з національної безпеки, в інтерв'ю CNN.



Білий дім вирішив почати називати дії Росії «вторгненням» через ситуацію на місцях, за словами офіційного представника США, який говорив за умов анонімності, щоб обговорити внутрішні обговорення.



Адміністрація спочатку чинила опір введенню військ, тому що Білий дім хотів побачити, що насправді збирається робити Росія. За словами чиновника, після оцінки пересувань російських військ стало зрозуміло, що це нове вторгнення.



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також назвала дії Росії вторгненням у повідомленні у Твіттері, коментуючи рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" у відповідь на дії Росії.



Президент США «дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом з Німеччиною, щоб гарантувати, що «Північний потік — 2» не просуватиметься вперед», — сказала Псакі.



Протягом кількох тижнів західні держави готувалися до вторгнення, оскільки Росія зосередила близько 150 000 військовослужбовців із трьох сторін сусідньої України.

Вони попередили, що напад призведе до масових жертв, нестачі енергії в Європі та економічного хаосу по всьому світу, і пообіцяли швидкі та суворі санкції, якщо він станеться.

Європейський Союз та Великобританія оголосили у вівторок, що деякі з цих заходів будуть вжиті.



Західні лідери давно попереджали, що Москва шукатиме прикриття для вторгнення, і саме такий привід з'явився у понеділок, коли Путін визнав незалежними два сепаратистські регіони на сході України.



У вівторок увечері Кремль ще більше підвищив ставки, заявивши, що визнання поширюється і на інші території, які нині належать українським силам.