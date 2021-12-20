Депутати Європарламенту закликали РФ перестати залякувати Київ

13:16 04 квітень Київ, Україна

Депутати Європейського парламенту висловили глибоку стурбованість ескалацією військової присутності Росії біля кордонів України. Всі члени парламенту одностайно виступили зі зверненням до Кремлівського уряду, в якому зажадали від Росії припинити залякувати Україну.

У спільній заяві членів Європарламенту також йдеться про зростання напруженості в зв'язку з нарощуванням Росією військ на сході України.

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на сході України і поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через постійні людські жертви та інший збиток, який відчуває Україна", - йдеться в заяві.

Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші. Окремо вони звернулися до Росії з вимогою припинити залякувати Україну.

"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування військ в і поблизу України, припинення військових провокацій і залякування щодо України", - сказано в заяві.

Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України, щоб знизити напруженість і зрештою відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що Росія стягує батальйонні тактичні групи до українського кордону під приводом підготовки військових навчань.