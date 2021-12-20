Депутати Європарламенту закликали РФ перестати залякувати Київ

Депутати Європейського парламенту висловили глибоку стурбованість ескалацією військової присутності Росії біля кордонів України. Всі члени парламенту одностайно виступили зі зверненням до Кремлівського уряду, в якому зажадали від Росії припинити залякувати Україну.
У спільній заяві членів Європарламенту також йдеться про зростання напруженості в зв'язку з нарощуванням Росією військ на сході України.
Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші. Окремо вони звернулися до Росії з вимогою припинити залякувати Україну.
Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення дій російської влади.
Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що Росія стягує батальйонні тактичні групи до українського кордону під приводом підготовки військових навчань.
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