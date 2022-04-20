"Депутатських" виплат можуть позбавити 73 нардепів

11:20 21 липня Київ, Україна

Комітет Ради, що займається питаннями Регламенту, запропонував позбавити 73 нардепів "депутатських" виплат за липень, через прогули.

Про це в Telegram повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Павло Фролов (парламентська фракція "Слуга народу").

"Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо невиплат "депутатських" (45 тис. грн) за липень цього року 73 нардепам", - написав Фролов.

Так, він зазначив, що виплат повинні бути позбавлені 23 депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді, 14 від "Слуги народу", 10 від депутатської групи "За майбутнє" в ВР, шість від депутатської групи "Довіра", шість від парламентської фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", чотири від "Європейської солідарності", один депутат від "Голосу", а також дев'ять позафракційних парламентаріїв.



Згідно з цими даними, економія бюджетних коштів у зв'язку з невиплатою "депутатських" за липень складе 3,6 млн гривень.



Регламентний комітет ВР також запропонував "реабілітувати" чотирьох депутатів від "Слуги народу", двох від "Батьківщини" і одного від "Опозиційної платформи - За життя", які були відсутні в липні з поважних причин.

"Перелік "прогульників" не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів в голосуваннях на пленарних або засіданнях комітетів виплати будуть відновлені", - зазначив Фролов.

Він пояснив, що в разі пропуску більше ніж 30% голосувань або неучасті в засіданні комітету народний депутат позбавляється зарплати за відповідний день. Якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету - більше 50%, парламентарій втрачає "депутатські" виплати.