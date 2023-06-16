Депутат "Слуги народу" відмовився від української мови: Данилов запропонував піти

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов запропонував Максиму Бужанському, депутату партії "Слуга народу", який відмовився говорити українською мовою у прямому ефірі новин, залишити політичну сферу.
Цю позицію Данилов висловив через свій обліковий запис у Twitter.
Данилов заявив, що "російському світу" та їхнім прихильникам, які вважають, що вони мають право використовувати російську мову на українських телеканалах, немає місця не лише на телебаченні, а й у політиці, а також в Україні загалом.
Цю позицію Данилов висловив через свій обліковий запис у Twitter.
Данилов заявив, що "російському світу" та їхнім прихильникам, які вважають, що вони мають право використовувати російську мову на українських телеканалах, немає місця не лише на телебаченні, а й у політиці, а також в Україні загалом.
Він підкреслив, що всі проросійські елементи, які протягом 30 років підривали та зраджували країну, мають бути повністю виключені та вигнані з усіх сфер як токсичне сміття з москви.
Раніше Максим Бужанський, представник партії "Слуга народу", відмовився перейти на українську під час прямого телемарафону 31 травня.
Раніше Максим Бужанський, представник партії "Слуга народу", відмовився перейти на українську під час прямого телемарафону 31 травня.
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