Депутат "Слуги народу" відмовився від української мови: Данилов запропонував піти

16:28 02 червня Київ, Україна





Цю позицію Данилов висловив через свій обліковий запис у Twitter.



Данилов заявив, що "російському світу" та їхнім прихильникам, які вважають, що вони мають право використовувати російську мову на українських телеканалах, немає місця не лише на телебаченні, а й у політиці, а також в Україні загалом. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов запропонував Максиму Бужанському, депутату партії "Слуга народу", який відмовився говорити українською мовою у прямому ефірі новин, залишити політичну сферу.Цю позицію Данилов висловив через свій обліковий запис у Twitter.Данилов заявив, що "російському світу" та їхнім прихильникам, які вважають, що вони мають право використовувати російську мову на українських телеканалах, немає місця не лише на телебаченні, а й у політиці, а також в Україні загалом.

Він підкреслив, що всі проросійські елементи, які протягом 30 років підривали та зраджували країну, мають бути повністю виключені та вигнані з усіх сфер як токсичне сміття з москви.



Раніше Максим Бужанський, представник партії "Слуга народу", відмовився перейти на українську під час прямого телемарафону 31 травня.