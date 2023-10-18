Депутат Кнесета про зброю ХАМАС: росія постачає зброю бойовикам

Депутат Кнесета від блоку Махане Мамлахті, Зєєв Елькін, заявив, що частина зброї, використаної бойовиками ХАМАС при нападі на ізраїльські населені пункти 7 жовтня 2023 року, надійшла з росії.
Про це він повідомив в інтерв'ю радіостанції 103FM.
Елькін визнав, що поки що немає точної інформації про те, яким чином ця зброя опинилася в руках терористів і через яких посередників. Однак він наголосив на необхідності глибшого розуміння зміни ситуації, пов'язаної з росією.
Про це він повідомив в інтерв'ю радіостанції 103FM.
Елькін визнав, що поки що немає точної інформації про те, яким чином ця зброя опинилася в руках терористів і через яких посередників. Однак він наголосив на необхідності глибшого розуміння зміни ситуації, пов'язаної з росією.
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