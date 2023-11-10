Деокупація та посилення військової могутності: Зеленський провів засідання Ставки

17:58 10 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 10 листопада зібрав Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні обговорили стратегічне бачення деокупації української землі та конкретні кроки щодо його втілення, а також уточнили плани та розрахунки для продовження активних дій.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.



Порушили тему військового бюджету на 2024 рік. Наголосили на тому, щоб Україна стала самодостатньою щодо снарядів, ракет, дронів та бронетехніки.



На Ставці також заслухали звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті за всіма ключовими напрямками: Куп'янським, Бахмутським, Авдіївським, Мелітопольським та лівобережжям Херсонщини.

"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде посилення ППО, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", - зазначив президент.