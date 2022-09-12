Деокупація Луганщини розпочнеться після звільнення міста Лиман - Гайдай

Процес деокупації Луганської області може розпочатися після визволення міста Лиман Донецької області.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у понеділок, 12 вересня.
За його словами, російські окупанти в очікуванні наступу ЗСУ мародерять, пиячать і готуються бігти.
Глава ОВА додав, що місцева влада вже проводить наради і готується відновити процес життєдіяльності громад.
Зазначимо, інформація про початок боїв за Лиман з'явилася минулого тижня паралельно із контрнаступом ЗСУ у Харківській області. Бої за місто продовжуються кілька днів.
Зазначимо, інформація про початок боїв за Лиман з'явилася минулого тижня паралельно із контрнаступом ЗСУ у Харківській області. Бої за місто продовжуються кілька днів.
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