Деокупація Луганщини розпочнеться після звільнення міста Лиман - Гайдай

16:48 12 вересня Київ, Україна

Процес деокупації Луганської області може розпочатися після визволення міста Лиман Донецької області.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у понеділок, 12 вересня.

"Після остаточної деокупації Лимана - естафету переймаємо ми. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій – перебувайте в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють", - написав він у Телеграм.

За його словами, російські окупанти в очікуванні наступу ЗСУ мародерять, пиячать і готуються бігти.

"Там, де партизани підняли українські прапори – вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти", - заявив Гайдай.

Глава ОВА додав, що місцева влада вже проводить наради і готується відновити процес життєдіяльності громад.



Зазначимо, інформація про початок боїв за Лиман з'явилася минулого тижня паралельно із контрнаступом ЗСУ у Харківській області. Бої за місто продовжуються кілька днів.