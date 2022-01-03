Денисова про обмін полоненими: оптимістичних прогнозів немає

11:53 22 квітень Київ, Україна

На сьогодні за тими списками полонених, які передані в Москву, а також в окуповані Луганськ і Донецьк для розгляду, немає ніякої позитивної динаміки.





За її словами, вона проводить переговори і щодо осіб, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.



Протягом двох років (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денисова За її словами, вона проводить переговори і щодо осіб, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.Протягом двох років (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.

"Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 - засуджені довічно. Ми просимо, нам говорять "ми подумаємо", ось на цьому тижні вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання. Передати хоча б не людей, а кримінальні справи", - повідомила Денисова.