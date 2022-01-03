Денисова про обмін полоненими: оптимістичних прогнозів немає

На сьогодні за тими списками полонених, які передані в Москву, а також в окуповані Луганськ і Донецьк для розгляду, немає ніякої позитивної динаміки.
Про це заявила український омбудсмен Людмила Денисова.
За її словами, вона проводить переговори і щодо осіб, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.
Протягом двох років (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.
За її словами, вона проводить переговори і щодо осіб, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.
Протягом двох років (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.
Омбудсмен повідомила, що на території ОРДЛО знаходяться 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року.
На питання про те, чи є перспективи обміну, вона відповіла: "на жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу".
На питання про те, чи є перспективи обміну, вона відповіла: "на жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу".
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