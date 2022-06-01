Денисова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Омбудсмана

Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Про це вона повідомила у Фейсбуці.
Денисова повідомила, що сьогодні її останній день перебування на посаді Омбудсмена, а також подякувала своїй команді за "довіру, підтримку та злагоджену роботу".
Про це вона повідомила у Фейсбуці.
Денисова повідомила, що сьогодні її останній день перебування на посаді Омбудсмена, а також подякувала своїй команді за "довіру, підтримку та злагоджену роботу".
Представники Моніторингової місії ООН з прав людини засудили звільнення Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, адже в ухвалі, яку ухвалила ВР, не пояснюють причини звільнення Омбудсмена.
Представники місії зазначають, що звільнення Денисової за нещодавно ухваленим законом суперечить міжнародним стандартам та підриває незалежність цього важливого правозахисного інституту в Україні.
На їхню думку, таке рішення послабило незалежність інституту та порушить його роботу.
У моніторинговій місії ООН закликали органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Омбудсмана та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці.
Нагадаємо, що Денисову звільнили вчора, 31 травня. Це рішення підтримали 232 депутати ВР.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі