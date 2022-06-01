Денисова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Омбудсмана

07:45 01 червня Київ, Україна





Про це вона повідомила у Фейсбуці.



Денисова повідомила, що сьогодні її останній день перебування на посаді Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Про це вона повідомила у Фейсбуці.Денисова повідомила, що сьогодні її останній день перебування на посаді Омбудсмена , а також подякувала своїй команді за "довіру, підтримку та злагоджену роботу".

“Мене звільнено всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення я оскаржу в суді. Закон єдиний для всіх!”, – наголосила вона.

Представники Моніторингової місії ООН з прав людини засудили звільнення Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, адже в ухвалі, яку ухвалила ВР, не пояснюють причини звільнення Омбудсмена.

“Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежний та сильний інститут, який зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати постраждалих у пошуку справедливості та відшкодуванні збитків. Міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі установи, містило незалежний та об'єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами. У ухвалі, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення Уповноваженого з прав людини», – йдеться у повідомленні.

Представники місії зазначають, що звільнення Денисової за нещодавно ухваленим законом суперечить міжнародним стандартам та підриває незалежність цього важливого правозахисного інституту в Україні.



На їхню думку, таке рішення послабило незалежність інституту та порушить його роботу.



У моніторинговій місії ООН закликали органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Омбудсмана та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці.