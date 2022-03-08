Денис Шмигаль: тепер у місцевої влади достатньо повноважень для контролю коронавірусної інфекції

12:28 12 жовтень Київ, Україна

В п’ятницю, 9 жовтня, відбулося засідання Державної комісії з техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеві комісії по ТЕБ і НС в Києві, Харкові та Сумах посилити протиепідемічні заходи для запобігання швидкому поширенню COVID-19. «Місцева влада попросила надати їй більше повноважень. Тепер у неї достатньо повноважень, щоб ефективно контролювати поширення коронавірусної інфекції. Будь ласка, візьміть верх і наведіть порядок. Це наша спільна відповідальність», - сказав прем'єр-міністр.



За підсумками зустрічі прем'єр-міністр доручив главам обласної та Київської міської державних адміністрацій, начальникам управлінь охорони здоров'я до 30 жовтня забезпечити киснем лікарняні ліжка.



«Сьогодні на засіданні уряду ми виділили на ці цілі 572 мільйони гривень. Наша мета - забезпечити киснем не менше 80% ліжок. Доручаю все організувати до кінця місяця. Це ваш район, ваша відповідальність», - підкреслив Денис Шмигаль.



Крім того, прем'єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров'я опрацювати варіанти розміщення додаткових ліжок поза лікарнями і швидкого централізованого постачання киснем. «Сподіваюся, що нам не доведеться вдаватися до подібних заходів. Однак медикам належить пропрацювати і такий варіант», - сказав глава уряду.



В ході засідання Державна комісія з ТЕБ і надзвичайних ситуацій розглянула пропозиції апарату РНБО та видала відповідні комісії.



Крім того, за дорученням Держкомісії з ТЕБ і надзвичайних ситуацій МОЗ опрацьовує можливі зміни до постанови № 641 "Про посилення адаптаційних карантинних заходів".