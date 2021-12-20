Денис Шмигаль відзвітував про візит до Німеччини: наші країни зміцнюють партнерські відносини

07:23 22 березень Київ, Україна

Підсумком дводенного візиту Дениса Шмигаля в німецький Берлін стали значущі для України домовленості про взаємне співробітництво в галузі відновлюваної енергетики, кібербезпеки, освіти, ІТ та інших сферах.

Про це Шмигаль написав у Фейсбуці.



"Україна і Німеччина зміцнюють партнерські відносини. На цьому тижні наша урядова команда провела дводенний робочий візит до Берліна і Дюссельдорфу, під час якого ми провели низку зустрічей на вищому рівні.



Спільно з пані канцлеркою Ангелою Меркель відкрили IV українсько-німецький економічний форум, особисто зустрівся з Федеральним президентом Франко-Вальтером Штайнмайером, головою партії ХДС Арміном Лашетом, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле і президентом Бундесрату Райнером Хазелоффом і іншими. Багато питань присвятили зміцненню підтримки України на шляху в ЄС і НАТО, і в протидії гібридним загрозам з боку Росії".



Шмигаль продовжив: "Провели також предметні діалоги з міністром економіки і енергетики Петером Альтмаєром, главою МЗС Хайко Маасом, міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, правлячим бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером і ще багатьма іншими. Результатом цих зустрічей стали домовленості про розвиток нових напрямків співпраці, таких як водень, критична сировина та відновлювальна енергетика, кібербезпека, освіта".



"Одним з важливих результатів робочого візиту до Німеччини стало зміцнення партнерства в сфері диджиталізації. Під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія Хендріком Вюстом був підписаний меморандум між UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представниками українських ІТ спільнот і двома німецькими бізнес-асоціаціями", - підкреслив Шмигаль.