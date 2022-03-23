Денис Шмигаль спростував факт перенаправлення грошей для програми з діагностики онкозахворювань на ремонт доріг

06:00 29 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України спростував інформацію про перенаправлення грошей для програми з діагностики онкозахворювань на ремонт доріг, яка днями була опублікована в ЗМІ. Більш того, протягом 2020 року на лікування онкохворих виділена рекордна сума, заявив Денис Шмигаль.

"Вчора в ЗМІ, на жаль, була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які призначалися для онкохворих, пішли на дороги. Для мене особисто дуже важливо прояснити ситуацію, щоб закрити це питання. По-перше, в 2020 році було виділено рекордну кількість коштів на лікування онкохворих. Всього на 40% більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж в 2018 році", - написав він у Telegram.

Він зазначив, що Національна служба здоров'я України в період із квітня по жовтень виділила медустановам, які лікують онкохворих, 2,4 млрд грн при тому, що за весь 2019 рік ця сума склала 1,9 млрд грн.

"З вересня цього року наш уряд майже в п'ять разів збільшив тариф на діагностику і хімієтерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей. Це означає, що заклади, в яких лікують маленьких пацієнтів, отримають більше, щоб надавати якісну допомогу", - підкреслив Шмигаль.



Він додав, що тепер на порядку денному Кабміну - постанова про перенаправлення частини коштів з будівництва доріг на соціальну підтримку шахтарів та фінансування Фонду безробіття.

27 жовтня видання "Наші гроші" звернуло увагу на те, що Кабмін передав на розвиток доріг у Львівській області 61,5 млн грн з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Всього з програми МОЗ забрали 104,752 млн грн.



Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко пояснив, що Кабінет Міністрів України перерозподілив кошти, виділені на проєкт по вдосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, оскільки в цьому році цей проєкт неможливо було реалізувати.