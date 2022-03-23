Денис Шмигаль спростував факт перенаправлення грошей для програми з діагностики онкозахворювань на ремонт доріг

Прем'єр-міністр України спростував інформацію про перенаправлення грошей для програми з діагностики онкозахворювань на ремонт доріг, яка днями була опублікована в ЗМІ. Більш того, протягом 2020 року на лікування онкохворих виділена рекордна сума, заявив Денис Шмигаль.
Він зазначив, що Національна служба здоров'я України в період із квітня по жовтень виділила медустановам, які лікують онкохворих, 2,4 млрд грн при тому, що за весь 2019 рік ця сума склала 1,9 млрд грн.
27 жовтня видання "Наші гроші" звернуло увагу на те, що Кабмін передав на розвиток доріг у Львівській області 61,5 млн грн з проєкту бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Всього з програми МОЗ забрали 104,752 млн грн.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко пояснив, що Кабінет Міністрів України перерозподілив кошти, виділені на проєкт по вдосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, оскільки в цьому році цей проєкт неможливо було реалізувати.
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