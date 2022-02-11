Денис Шмигаль назвав співпрацю України з МВФ одним з найважливіших пріоритетів України

21 вересня відбулася онлайн-зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Були присутні також міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Денис Шмигаль особисто привітав Альфреда Каммера з його нещодавнім призначенням і запевнив, що подальша співпраця з МВФ є одним з найважливіших пріоритетів як для президента, так і для уряду України.
«Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, яку він надає всьому світу за часів випробувань», - сказав прем'єр-міністр.
Глава уряду повідомив, що на ім'я директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої направлено лист з проханням почати роботу місії в онлайн-режимі в Україні.
Прем'єр-міністр також запросив Альфреда Каммера відвідати Україну після скасування обмежувальних заходів, введених у зв'язку з поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19.
Денис Шмигаль особисто привітав Альфреда Каммера з його нещодавнім призначенням і запевнив, що подальша співпраця з МВФ є одним з найважливіших пріоритетів як для президента, так і для уряду України.
«Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, яку він надає всьому світу за часів випробувань», - сказав прем'єр-міністр.
Глава уряду повідомив, що на ім'я директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої направлено лист з проханням почати роботу місії в онлайн-режимі в Україні.
Прем'єр-міністр також запросив Альфреда Каммера відвідати Україну після скасування обмежувальних заходів, введених у зв'язку з поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19.
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