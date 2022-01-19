Денис Пушилін продовжує війну проти споруд ЗСУ

Черговою спробою дестабілізації ситуації на Донбасі стала заява глави самопроголошеної "ДНР". Вважаючи себе військовим стратегом, Денис Пушилін зробив висновок про незаконність інженерних споруд ЗСУ поблизу селища Шуми Донецької області. Давши розпорядження про завдання удару по позиціях українських військових, Пушилін намагається зберегти обличчя борця за перемир'я.

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район знову обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти та 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи)", - йдеться в заяві Пушиліна.

Він закликав українську сторону "з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі".

"Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я. Ми хочемо тільки дотримання досягнутих домовленостей", - підсумував Пушилін і закликав спостерігачів ОБСЄ здійснити моніторинг цієї операції в означений час.

Нагадаємо, минулого тижня Пушилін погрожував віддати наказ на знищення позицій військових, якщо ЗСУ до 3 вересня не нададуть акт про усунення зведених споруд на лінії зіткнення.

Напередодні штаб ООС звинуватив сепаратистів у порушенні перемир'я на Донбасі. За даними українських військових, противник мінує території біля населених пунктів і отримує військову техніку з Росії.

Також повідомлялося, що за добу 4 вересня сепаратисти один раз обстріляли позиції ЗСУ в Донецькій області - в районі Авдіївки застосовувалися гранатомети та стрілецька зброя.