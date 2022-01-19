Денис Пушилін продовжує війну проти споруд ЗСУ

Черговою спробою дестабілізації ситуації на Донбасі стала заява глави самопроголошеної "ДНР". Вважаючи себе військовим стратегом, Денис Пушилін зробив висновок про незаконність інженерних споруд ЗСУ поблизу селища Шуми Донецької області. Давши розпорядження про завдання удару по позиціях українських військових, Пушилін намагається зберегти обличчя борця за перемир'я.
Він закликав українську сторону "з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі".
Нагадаємо, минулого тижня Пушилін погрожував віддати наказ на знищення позицій військових, якщо ЗСУ до 3 вересня не нададуть акт про усунення зведених споруд на лінії зіткнення.
Напередодні штаб ООС звинуватив сепаратистів у порушенні перемир'я на Донбасі. За даними українських військових, противник мінує території біля населених пунктів і отримує військову техніку з Росії.
Також повідомлялося, що за добу 4 вересня сепаратисти один раз обстріляли позиції ЗСУ в Донецькій області - в районі Авдіївки застосовувалися гранатомети та стрілецька зброя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі