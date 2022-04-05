Денис Монастирський розповів про фіксацію правоохоронними органами військових злочинів окупації

06:56 05 квітня Київ, Україна

Найбільше військових злочинів зафіксовано у Київській області



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини». Він розповів про ситуацію в Київській області та особливості фіксації злочинів, скоєних на цих територіях.



Нацполіція документує всі скоєні військові злочини, опитує місцевих та збирає докази.



«Згвалтування, скоєне окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він не має терміну давності, винуватець нестиме відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де перебуватиме, може бути затриманий і переданий українському правосуддю», - наголосив глава МВС.



Щодо їх фіксації, він зазначив, що якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв'язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК встановлюватиметься причетність. Відповідальність понесе як злочинець, але його командир.



Нещодавно Нацгвардія під час проведення розвідки виявила книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок. Це дозволить повністю ідентифікувати тих, хто перебуває в містах, і дозволить прискорити пошук військових злочинців.



«За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Більше військових злочинів зафіксовано на Київщині, їх зараз 1200», — зазначив міністр.



За словами Дениса Монастирського, у деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Тільки вчора працівниками ДСНС знайдено та знешкоджено понад 5000 предметів.



Також глава МВС закликав громадян не поспішати повертатися до міст:



«Ця територія ще досить небезпечна, я закликаю громадян доки не повертатися до своїх будинків. Місцева влада дасть вказівку, коли це буде безпечно робити».