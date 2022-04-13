Денис Монастирський - новий міністр внутрішніх справ

12:29 16 липня Київ, Україна

271 депутат Верховної Ради проголосував за кандидатуру Дениса Монастирського на пост міністра внутрішніх справ.



В ході виступу Монастирський пообіцяв виконувати рішення РНБО щодо криміналітету.



Також він має намір поліпшити умови роботи співробітників патрульної поліції.



Монастирський також хоче поліпшити ситуацію з безпекою на дорогах. "У мене є мрія, щоб кожні 5 років смертність на дорогах зменшувалася вдвічі аж до нуля", - сказав він.



Цього планують домагатися за допомогою збільшення кількість камер відеофіксації.



Крім того, він обіцяє боротися з водіями перевантажених вантажівок, які руйнують дороги.



"Я відповідально розумію, що сьогодні я можу бути призначений міністром, відповідальним за внутрішню безпеку країни, яка вже 8-ий рік продовжує опір агресії Російської Федерації, тому більшу частину своєї роботи я збираюся присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої країни в тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом і українською розвідкою", - сказав Монастирський.



Він запевнив, що буде брати активну участь в побудові дієвої системи територіальної оборони, а також у всіх заходах, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності країни, поверненню українського Криму і Донбасу.



Після призначення на пост міністра Монастирський склав депутатський мандат. Це рішення підтримали 340 депутатів.