Гроші та паспорти РФ: ОБСЄ зафіксувала, як людей заманюють в "армію" сепаратистів

Мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) агітують приєднуватися до "армії" сепаратистів, в обмін на грошову винагороду і сприяння в отриманні паспортів РФ.
Про це повідомив постпред при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, посилаючись на дані Спецмоніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ)
Про це повідомив постпред при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, посилаючись на дані Спецмоніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ)
Місія також зауважила, що окупанти "заманюють" українців із ОРДЛО в лави до сепаратистів з допомогою різноманітних плакатів, обіцяючи гроші і паспорти Росії. Ми дякуємо СММ за те, що вони відповіли на наше прохання перевірити дану інформацію.
Цимбалюк закликав Росію припинити використовувати людей, як заручників і повернутися в рамки міжнародного права.
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