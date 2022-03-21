Гроші та паспорти РФ: ОБСЄ зафіксувала, як людей заманюють в "армію" сепаратистів

13:01 25 червня Київ, Україна

Мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) агітують приєднуватися до "армії" сепаратистів, в обмін на грошову винагороду і сприяння в отриманні паспортів РФ.



Про це повідомив постпред при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, посилаючись на дані Спецмоніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ)

"Ми закликаємо Росію відмовитися від агресивної поведінки і почати покращувати ситуацію з безпекою на містах. Минулого тижня СММ зафіксувала майже 2000 порушень режиму припинення вогню, що на 265 відсотків більше, ніж на попередньому тижні", - сказав Цимбалюк.

Місія також зауважила, що окупанти "заманюють" українців із ОРДЛО в лави до сепаратистів з допомогою різноманітних плакатів, обіцяючи гроші і паспорти Росії. Ми дякуємо СММ за те, що вони відповіли на наше прохання перевірити дану інформацію.



Цимбалюк закликав Росію припинити використовувати людей, як заручників і повернутися в рамки міжнародного права.