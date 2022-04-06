День ветеранів США: Зеленський привітав американських вояків
21:39 11 листопада Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян США
з національним святом - Днем ветеранів, згадавши відомих американських вояків українського походження.
Відповідний пост англійською мовою глава держави опублікував в середу, 11 листопада, в своєму Telegram-каналі.
"Сьогоднішній день знаменує собою день данини і поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США", - зазначив Зеленський.
Президент згадав сержанта Майкла Стренка, морського піхотинця, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми.
"Не менш значущі і американці українського походження, відзначені найвищою нагородою Збройних сил США за доблесть - Медаллю Пошани. Ці легендарні українські американські вояки - Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Оресько - служать живим свідченням американських цінностей", - підкреслив Володимир Зеленський.
Президент згадав і ветерана В'єтнамської війни, кавалера Пурпурного серця Романа Купчинського, який згодом очолив українську службу "Радіо Свобода".
Зеленський назвав його життя "прикладом тихого, самовідданого служіння".
"Хочу привітати організацію "Українські американські ветерани". Сьогодні, в День ветеранів Америки, вони трепетно зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!"- написав президент України.
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