День ветеранів США: Зеленський привітав американських вояків

21:39 11 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян США з національним святом - Днем ветеранів, згадавши відомих американських вояків українського походження.

Відповідний пост англійською мовою глава держави опублікував в середу, 11 листопада, в своєму Telegram-каналі.

"Сьогоднішній день знаменує собою день данини і поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника - Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США", - зазначив Зеленський.

Президент згадав сержанта Майкла Стренка, морського піхотинця, чия команда встановила легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми.

"Не менш значущі і американці українського походження, відзначені найвищою нагородою Збройних сил США за доблесть - Медаллю Пошани. Ці легендарні українські американські вояки - Ніколас Міньо, Джон Дутко і Ніколас Оресько - служать живим свідченням американських цінностей", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент згадав і ветерана В'єтнамської війни, кавалера Пурпурного серця Романа Купчинського, який згодом очолив українську службу "Радіо Свобода".



Зеленський назвав його життя "прикладом тихого, самовідданого служіння".