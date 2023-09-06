День пам'яті захисників: Зеленський вшанував пам'ять воїнів, що загинули у війні

"Слова завжди менше, ніж те, що ми відчуваємо. І нехай сльози, які будуть сьогодні, нехай мовчання, яке сьогодні звучатиме голосніше, ніж будь-які слова, нехай наша повага, абсолютно щира, скаже всім, що ми відчуваємо насправді і наскільки ми вдячні всім нашим захисникам та захисницям, чиє життя стало життям України", - сказав глава держави.