День пам'яті захисників: Зеленський вшанував пам'ять воїнів, що загинули у війні
15:41 29 серпня Київ, Україна
Сьогодні вся Україна відзначає День пам'яті захисників України. Президент Володимир Зеленський вшанував воїнів, які загинули у російсько-українській війні.
Про це повідомили у пресслужбі ОП.
"Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам'ять українців та українок, які віддали свої життя, захищаючи нашу державу. Захищаючи незалежність України, свободу для всіх наших людей. Цілісність України. Право України бути серед вільних націй", - наголосив президент.
У супроводі роти почесної варти Зеленський встановив квіткову композицію до Стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві.
"Слова завжди менше, ніж те, що ми відчуваємо. І нехай сльози, які будуть сьогодні, нехай мовчання, яке сьогодні звучатиме голосніше, ніж будь-які слова, нехай наша повага, абсолютно щира, скаже всім, що ми відчуваємо насправді і наскільки ми вдячні всім нашим захисникам та захисницям, чиє життя стало життям України", - сказав глава держави.
Президент та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських героїв, які віддали свої життя за Україну.
Зеленський також передав ордени "Золота Зірка" членам сімей українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.
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