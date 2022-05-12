День корінних народів: Ткаченко зустрівся з Чубаровим

19:16 09 серпня Київ, Україна

Сьогодні, в День корінних народів світу, глава Мінкульту Олександр Ткаченко провів зустріч з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим

Про це написав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбуці.

"Місія кожної держави, на території якої живуть корінні народи, - підтримувати і захищати їхню самобутність, традиції, звичаї, культуру і свободу. В Україні надважливо забезпечити повну гарантію прав корінних народів: кримських татар, караїмів і кримчаків. Особливо в контексті окупації Криму, яка позбавила ці народи будинків", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що вже був прийнятий історичний документ - закон про корінні народи України. За його словами, символічно, що зустріч з главою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, присвячена обговоренню окремих статей закону, випала саме на цей день.

"Попереду багато викликів в частині його доопрацювання, але переходимо в стадію реалізації і створюємо робочу групу. Спільно будемо робити все можливе, щоб втілити зміни найближчим часом", - додав міністр.

9 серпня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Саме в цей день в 1982 році вперше відбулося засідання Робочої групи з питань корінних народів.