День корінних народів: Ткаченко зустрівся з Чубаровим

Сьогодні, в День корінних народів світу, глава Мінкульту Олександр Ткаченко провів зустріч з головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.
Про це написав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбуці.
Він нагадав, що вже був прийнятий історичний документ - закон про корінні народи України. За його словами, символічно, що зустріч з главою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, присвячена обговоренню окремих статей закону, випала саме на цей день.
9 серпня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Саме в цей день в 1982 році вперше відбулося засідання Робочої групи з питань корінних народів.
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