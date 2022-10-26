Демократи відкликали листа до Байдена із закликом переглянути стратегію щодо України

09:25 26 жовтня Київ, Україна

Група американських ліберал-демократів відкликала лист, підписаний 30 лібералами Палати представників та направлений до Білого дому у понеділок, 24 жовтня, у якому був заклик до президента Байдена вести прямі переговори з росією для припинення війни в Україні.



Про це повідомляє The Washington Post.



Відкликання листа відбулося наступного дня після того, як лист викликав "запеклий опір" з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які стверджували, що переговори з президентом росії путіним нереальні, пише видання.



25 жовтня автор листа, конгресвумен Праміла Джаяпал, заявила, що він був написаний кілька місяців тому і "опублікований співробітниками без перевірки".

"Я беру на себе відповідальність за це", - йдеться у заяві Джаяпал. "Близькість цих заяв створила прикру видимість того, що демократи, які рішуче і одностайно підтримували та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якось пов'язані з республіканцями, які прагнуть припинити американську підтримку президента Зеленського та українських сил".

Раніше кілька підписантів листа також відкликали свою підтримку листа, заявивши, що він був написаний кілька місяців тому.