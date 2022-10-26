Демократи відкликали листа до Байдена із закликом переглянути стратегію щодо України

Група американських ліберал-демократів відкликала лист, підписаний 30 лібералами Палати представників та направлений до Білого дому у понеділок, 24 жовтня, у якому був заклик до президента Байдена вести прямі переговори з росією для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє The Washington Post.
Відкликання листа відбулося наступного дня після того, як лист викликав "запеклий опір" з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які стверджували, що переговори з президентом росії путіним нереальні, пише видання.
25 жовтня автор листа, конгресвумен Праміла Джаяпал, заявила, що він був написаний кілька місяців тому і "опублікований співробітниками без перевірки".
Про це повідомляє The Washington Post.
Відкликання листа відбулося наступного дня після того, як лист викликав "запеклий опір" з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які стверджували, що переговори з президентом росії путіним нереальні, пише видання.
25 жовтня автор листа, конгресвумен Праміла Джаяпал, заявила, що він був написаний кілька місяців тому і "опублікований співробітниками без перевірки".
Раніше кілька підписантів листа також відкликали свою підтримку листа, заявивши, що він був написаний кілька місяців тому.
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