Демченко розповів, скількох держслужбовців не випустили за кордон

12:25 03 лютого Київ, Україна

З моменту набрання чинності нормою про заборону на виїзд держчиновникам, окрім як у відпустку, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
 
"За моєю інформацією, з моменту набуття чинності нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, оскільки не підпадали під умови перетину кордону", - зазначив він.

Демченко уточнив, що то були чоловіки.

Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує чекати на списки чиновників від усіх державних органів і структур.