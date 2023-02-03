Демченко розповів, скількох держслужбовців не випустили за кордон

З моменту набрання чинності нормою про заборону на виїзд держчиновникам, окрім як у відпустку, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Демченко уточнив, що то були чоловіки.
Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує чекати на списки чиновників від усіх державних органів і структур.
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