Демченко розповів, скількох держслужбовців не випустили за кордон

12:25 03 лютого Київ, Україна





Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій З моменту набрання чинності нормою про заборону на виїзд держчиновникам, окрім як у відпустку, з України не випустили 2 осіб, які підпадали під ці обмеження.Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

"За моєю інформацією, з моменту набуття чинності нових норм, 2 посадові особи не були пропущені на виїзд з України, оскільки не підпадали під умови перетину кордону", - зазначив він.



Демченко уточнив, що то були чоловіки.



Спікер правоохоронного відомства також зазначив, що ДПСУ ще продовжує чекати на списки чиновників від усіх державних органів і структур.