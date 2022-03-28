Справа «Хізб ут-Тахрір»: суд РФ продовжує фальсифікувати "докази"

21:09 30 червня Київ, Україна

Російський "справедливий" суд продовжує фальсифікувати "докази" в справі другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомила омбудсмен з прав людини Людмила Денисова 30 червня.

29 червня в Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону відбулося чергове засідання у справі «другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» в підгрупі Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Яшара Муедінова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва.

В порушення гарантованих статтями 6 і 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод прав наших громадян на справедливий суд і ефективний засіб правового захисту, засідання було проведено за відсутності захисників, які через хворобу не змогли взяти в ньому участь.



Крім того, судом було відхилено клопотання Яшара Муедінова про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в повному обсязі. Він зміг ознайомитися менш ніж з третиною відповідних матеріалів.



Також суд продовжує збір сфальсифікованих «доказів» у справі. На засіданні був допитаний так званий «засекречений свідок» через відеоконференцзв'язок з Кримського гарнізонного військового суду. Під час допиту головуючий суддя, всупереч вимогам процесуального законодавства РФ, коригував питання, які ставилися прокуратурою «свідку».



Моніторинг судових засідань триває.

Омбудсмен Людмила Денисова закликала дипкорпус і міжнародні правозахисні організації взяти участь в суді, щоб не допустити подальшого порушення прав незаконно утримуваних громадян України.