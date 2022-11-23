Справа MH17: прокуратура Нідерландів обіцяє нові висновки навесні 2023 року

12:36 23 листопада Київ, Україна

Прокуратура Нідерландів має намір оголосити нові висновки у справі про знищення авіарейсу MH17 малайзійської компанії навесні наступного року.

Про це заявила прессекретарка прокуратури Нідерландів Брехтьє ван де Мосдейк.

Очікується, що буде оприлюднено дані про екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Бук", який керував ним у момент збиття літака рейсу MH17. Крім того, прокуратура Нідерландів повідомить, як і ким ухвалювалося рішення про використання "Бука".
"Це розслідування стосується встановлення особистості членів екіпажу ЗРК "Бук" та процесу ухвалення рішення про його розгортання", - зазначила чиновниця.
Раніше керівниця спільної слідчої групи у справі MH17 Дігна ван Бутцелар підтвердила, що нові дані з розслідування мають бути оприлюднені наступного року.
"Так, частина розслідування ще триває. Воно стосується тих, хто був членами команди, яка керувала установкою "Бук" та тих, хто дозволив їй приїхати з росії на територію України. Ми очікуємо, що на початку наступного року, швидше за все, навесні, ми матимемо результати розслідування, і ми їх оголосимо", — зазначила вона.
18 листопада повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла росії через "неприйнятну" відповідь на вирок у справі збивання рейсу Malaysia Airlines, який виніс суд у Гаазі 17 листопада 2022 року.