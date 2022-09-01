Справа MH17: перший вирок буде винесено 17 листопада

17:38 15 серпня Київ, Україна

Перший вирок у справі збитого малайзійського Boeing буде винесено 17 листопада у нідерландському суді.



"Читання вироку займе пів дня і, ймовірно, відбудеться в його другій половині", - наголошується в повідомленні суду.

У першій справі четверо обвинувачених: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), який називав себе «міністром оборони так званої ДНР», ексглава контррозвідки «ДНР» Сергій Дубинський, а також його підлеглі Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Раніше прокуратура вимагала засудити їх усіх до довічних термінів ув'язнення.



Усіх обвинувачених судять заочно, Олег Пулатов — єдиний із підсудних, чиї адвокати беруть участь у процесі (раніше прокурори зазначали, як він плутався у свідченнях).



На попередніх засіданнях суд представляв громадськості матеріали справи, у тому числі докази основної версії звинувачення: MH17 було збито самохідною вогневою установкою комплексу «Бук», яка була переправлена з росії на територію України. Суд також пояснював, чому такі версії, як вибух бомби на борту та ураження «Боїнга» українським літаком або українським «Буком», були визнані неспроможними.



Пасажирський Boeing-777 компанії «Малайзійські авіалінії», який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області України. Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей.