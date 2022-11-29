Делегація України їздила до Ізраїлю на переговори щодо ПРО

08:10 29 листопада Київ, Україна

Українська делегація приїжджала до Ізраїлю на переговори з представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) з метою обговорення сприяння будівництву ПРО

Про це повідомила ізраїльська журналістка Моріа Асраф Волберг у Twitter.



За її словами, до делегації від України входив високопоставлений військовий, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.

"Делегація з Києва, зокрема, високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем протиракетної оборони", - йдеться у повідомленні.



Також Волберг зазначила, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість до москви".