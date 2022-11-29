Делегація України їздила до Ізраїлю на переговори щодо ПРО

Українська делегація приїжджала до Ізраїлю на переговори з представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) з метою обговорення сприяння будівництву ПРО.
Про це повідомила ізраїльська журналістка Моріа Асраф Волберг у Twitter.
За її словами, до делегації від України входив високопоставлений військовий, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.
За її словами, до делегації від України входив високопоставлений військовий, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.
Також Волберг зазначила, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість до москви".
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