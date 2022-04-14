Делегація Посольства США в Україні побувала на Донбасі

Делегація Посольства США на чолі з заступником помічника держсекретаря США, тимчасово повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом відвідала зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в п'ятницю, 16 липня.
На брифінгу Кент і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко обговорили поточну ситуацію безпеки в районі проведення ООС, питання сумісності підрозділів Збройних сил України та армій країн НАТО, а також впровадження стандартів НАТО в ЗСУ.
Кент додав, що США постійно спостерігають за ситуацією на Донбасі і залишаються надійним партнером України.
Також американські дипломати отримали відгуки про ефективність матеріально-технічної допомоги, яку США надали Україні протягом 2014-2021 років.
Нарешті, в Посольстві США підкреслили, що "Росія і контрольовані нею сили повинні припинити переслідування і негайно звільнити всіх українських політв'язнів".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі