Делегація Посольства США в Україні побувала на Донбасі

14:10 16 липня Київ, Україна

Делегація Посольства США на чолі з заступником помічника держсекретаря США, тимчасово повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом відвідала зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС)

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в п'ятницю, 16 липня.



На брифінгу Кент і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко обговорили поточну ситуацію безпеки в районі проведення ООС, питання сумісності підрозділів Збройних сил України та армій країн НАТО, а також впровадження стандартів НАТО в ЗСУ.

"США підтримують Україну в її прагненнях захистити свою територіальну цілісність і незалежність. І продовжать це робити, в тому числі надаючи необхідну матеріально-технічну допомогу", - підкреслив Кент.

Кент додав, що США постійно спостерігають за ситуацією на Донбасі і залишаються надійним партнером України.



Також американські дипломати отримали відгуки про ефективність матеріально-технічної допомоги, яку США надали Україні протягом 2014-2021 років.

"Підрозділи ЗС України використовують станції зв'язку, контрбатарейні радари, санітарні автомобілі і багато інших засобів, наданих урядом США. Це все дуже допомагає нашим військовим у відсічі російської агресії. Висловлюю щирі слова подяки американському народу за надійну підтримку і таку важливу для нас допомогу", - заявив Кравченко.

Нарешті, в Посольстві США підкреслили, що "Росія і контрольовані нею сили повинні припинити переслідування і негайно звільнити всіх українських політв'язнів".