Делегація ООН оцінила гуманітарну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині

У Миколаєві та Херсоні гуманітарна ситуація досягла критичного рівня. Про це заявили представники ООН, які відвідали регіон, передає у понеділок, 28 листопада, CNN.
Так, за словами представника ООН Стефана Дюжаррика, лише у Миколаєві майже чверть мільйона людей відчувають нестачу тепла, води та електрики.
Так, за словами представника ООН Стефана Дюжаррика, лише у Миколаєві майже чверть мільйона людей відчувають нестачу тепла, води та електрики.
В ООН очікують, що зможуть за підтримки влади покрити основні потреби жителів Херсона, якщо вдасться підтримувати той самий рівень допомоги, спрямованої протягом останніх двох тижнів.
Зазначається, що цього року донори надали через ООН гуманітарну допомогу на суму 3,1 мільярда доларів, проте Дюжаррик сказав, що продовження фінансування є вкрай важливим, особливо в зимові місяці.
У Херсонській ОВА повідомили, що у вихідні Херсон відвідала делегація ООН. Зокрема, до міста прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.
Для мешканців Херсонської області надали продукти тривалого зберігання, хліб, воду, засоби гігієни, медикаменти та інші потрібні речі. Для закладів та установ надали генератори.
Для мешканців Херсонської області надали продукти тривалого зберігання, хліб, воду, засоби гігієни, медикаменти та інші потрібні речі. Для закладів та установ надали генератори.
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