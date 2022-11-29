Делегація ООН оцінила гуманітарну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині

08:21 29 листопада Київ, Україна





Так, за словами представника ООН Стефана Дюжаррика, лише у Миколаєві майже чверть мільйона людей відчувають нестачу тепла, води та електрики. У Миколаєві та Херсоні гуманітарна ситуація досягла критичного рівня. Про це заявили представники ООН , які відвідали регіон, передає у понеділок, 28 листопада, CNN.Так, за словами представника ООН Стефана Дюжаррика, лише у Миколаєві майже чверть мільйона людей відчувають нестачу тепла, води та електрики.

"У Миколаєві вже встановлено кілька пунктів обігріву, щоб допомогти людям, які не можуть опалювати свої будинки. Працівники гуманітарних організацій надають матеріали та генератори, щоби ці місця працювали", - повідомив Дюжаррик.



В ООН очікують, що зможуть за підтримки влади покрити основні потреби жителів Херсона, якщо вдасться підтримувати той самий рівень допомоги, спрямованої протягом останніх двох тижнів.

"Однак ситуація з водою, опаленням та електрикою залишається важкою, хоча подача електроенергії поступово відновлюється", - додав він.

Зазначається, що цього року донори надали через ООН гуманітарну допомогу на суму 3,1 мільярда доларів, проте Дюжаррик сказав, що продовження фінансування є вкрай важливим, особливо в зимові місяці.

"Ми, як і раніше, стурбовані тяжким становищем мирних жителів в Україні, особливо з настанням зими. Ми працюємо, щоб підтримати людей послугами та постачанням, щоб переконатися, що вони можуть бути захищені та зігріті у ці суворі місяці", - додав він.

У Херсонській ОВА повідомили, що у вихідні Херсон відвідала делегація ООН. Зокрема, до міста прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.



Для мешканців Херсонської області надали продукти тривалого зберігання, хліб, воду, засоби гігієни, медикаменти та інші потрібні речі. Для закладів та установ надали генератори.