Делегація Молдови прибуде до Києва з дводенним візитом

13:54 22 серпня Київ, Україна

Прем'єр Молдови Дорін Речан у супроводі трьох високопосадовців здійснить візит до Києва, що охоплює два насичені дні.



Цю інформацію розповсюдила національна інформаційна агенція Moldpres.



За планом, делегація перебуватиме у столиці України у період з 22 по 24 серпня.



На територію України з Доріном Речаном вирушають урядовці з Молдови: Володимир Боля, відповідальний за сільське господарство та харчову промисловість; Віктор Парликов, який займається питаннями енергетики; Андрій Спіну, керівник відомства інфраструктури та регіонального розвитку; також Руслан Болбочан, державний секретар відомства міжнародних справ.