"Робити висновки зараз недоречно": речник Пентагону про результати українського контрнаступу
12:07 23 серпня Київ, Україна
Контрнаступальні дії Сил оборони України продовжуються і українські війська просуваються вперед, але битва ще не закінчена, тому робити висновки наразі недоречно.
Про це на брифінгу сказав речник Пентагону
генерал Патрік Райдер.
"Ми продовжуємо спостерігати бої по всій передовій лінії військ, причому українці просуваються вперед. Наша ж увага буде зосереджена на продовженні тісного спілкування з ними та нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що українці мають усе необхідне, щоб і надалі мати можливість захищати свою країну та повернути собі суверенну територію", - сказав він.
За словами спікера Пентагону, український контрнаступ — це буде тривала і важка битва.
"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Міністр Остін зазначав, що це марафон, а не спринт. Тому не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", - сказав Райдер.
За його словами, союзники допомагають Україні досягти успіху, тому що наслідки, якщо Україна не досягне успіху, торкнуться не лише її, а й Європи та всього світу.
"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Тому я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", — сказав генерал.
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