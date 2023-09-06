"Робити висновки зараз недоречно": речник Пентагону про результати українського контрнаступу

"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Тому я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", — сказав генерал.