Справи Майдану: колишньому командиру Беркута оголошено підозру

12:47 04 серпня Київ, Україна

Підозрюваному в організації терористичного акту і вбивств мітингувальників на Майдані , екскомандиру Беркута оголошено підозру.

Про це в середу, 4 серпня, повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

"Колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції особливого призначення Беркут ГУ МВС України в Харківській області повідомлено про підозру в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в Києві. За даними слідства, підозрюваний організував перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради для публічного вираження підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року", - йдеться в повідомленні.

Екскомандир Беркута забезпечив застосування правоохоронцями спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Його дії призвели до вбивства 3 мітингувальників, завдання тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59 особам, легких пошкоджень - 129 особам.



Підозрюваному інкримінували перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, організацію терористичного акту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.