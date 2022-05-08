Справи Майдану: колишньому командиру Беркута оголошено підозру

Підозрюваному в організації терористичного акту і вбивств мітингувальників на Майдані, екскомандиру Беркута оголошено підозру.
Про це в середу, 4 серпня, повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Екскомандир Беркута забезпечив застосування правоохоронцями спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Його дії призвели до вбивства 3 мітингувальників, завдання тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59 особам, легких пошкоджень - 129 особам.
Підозрюваному інкримінували перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, організацію терористичного акту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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