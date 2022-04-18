Справи Майдану: Венедиктова розповіла про результати розслідування

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому розповіла про результати розслідування справ Майдану.
Венедиктова розповіла, що прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють більше як 4300 епізодів правопорушень. У судах поки 86 справ щодо 176 осіб.
За словами генпрокурорки, були оголошені підозри 26 правоохоронцям, серед яких:
- 2 прокурора;
- 10 слідчих;
- 3 суддів;
- 8 цивільних осіб.
Вона повідомила, що обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.
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