Справи Майдану: Венедиктова розповіла про результати розслідування

11:47 20 листопада Київ, Україна

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому розповіла про результати розслідування справ Майдану.
 
Венедиктова розповіла, що прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють більше як 4300 епізодів правопорушень. У судах поки 86 справ щодо 176 осіб.
За словами генпрокурорки, були оголошені підозри 26 правоохоронцям, серед яких:
  • 2 прокурора;
  • 10 слідчих;
  • 3 суддів;
  • 8 цивільних осіб.
Вона повідомила, що обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.
"Ми рухаємося до результатів розслідування трагічних епізодів Революції Гідності, подій і обставин, які спричинили і супроводжували масові протести, незважаючи на будь-які перешкоди і критику", - сказала Венедиктова.