Справи Майдану: Венедиктова розповіла про результати розслідування

11:47 20 листопада Київ, Україна

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому розповіла про результати розслідування справ Майдану.

Венедиктова розповіла, що прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють більше як 4300 епізодів правопорушень. У судах поки 86 справ щодо 176 осіб.

За словами генпрокурорки, були оголошені підозри 26 правоохоронцям, серед яких:

2 прокурора;

10 слідчих;

3 суддів;

8 цивільних осіб.

Вона повідомила, що обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.