Чинний мер Дніпра переобраний на другий термін

Місцеві вибори в Дніпрі завершилися перемогою чинного мера Бориса Філатова, згідно з підрахунками 100% протоколів він отримав підтримку 150 782 тис. виборців.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Філатов обійшов опонента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілковий завод" Загіда Краснова (партія "Громадянська сила"). У чинного мера 80,61% або 150 782 голоси виборців.
Філатов обійшов опонента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілковий завод" Загіда Краснова (партія "Громадянська сила"). У чинного мера 80,61% або 150 782 голоси виборців.
Філатов вперше був обраний мером Дніпра в 2015 році.
У першому турі місцевих виборів у жовтні 2020 року він не набрав більше як 50% голосів виборців.
У першому турі місцевих виборів у жовтні 2020 року він не набрав більше як 50% голосів виборців.
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