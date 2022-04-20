Чинний мер Дніпра переобраний на другий термін

16:35 23 листопада Київ, Україна

Місцеві вибори в Дніпрі завершилися перемогою чинного мера Бориса Філатова, згідно з підрахунками 100% протоколів він отримав підтримку 150 782 тис. виборців.

Про це повідомляє пресслужба міськради.



Філатов обійшов опонента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілковий завод" Загіда Краснова (партія "Громадянська сила"). У чинного мера 80,61% або 150 782 голоси виборців.

"У першому турі розрив між кандидатами був більший, ніж в чотири рази, в другому турі той же", - сказав секретар міської ради Олександр Санжара.

Філатов вперше був обраний мером Дніпра в 2015 році.



У першому турі місцевих виборів у жовтні 2020 року він не набрав більше як 50% голосів виборців.