Дії росіян на ЗАЕС збільшують ймовірність радіаційної аварії - Енергоатом

Недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії.
Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом".
Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом".
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції перевели енергоблок №4 зі стану "холодна зупинка" у стан "гаряча зупинка". Водночас енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять із "гарячого" стану в "холодний", зазначають у пресслужбі Енергоатому.
Відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання з експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року було внесено зміни, всі енергоблоки станції повинні знаходитись виключно у стані "холодної зупинки".
Переведення енергоблоків у небезпечніший стан "гаряча зупинка" – заборонено.
В "Енергоатомі" нагадали, що подібні дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на четвертому енергоблоці в результаті його розігріву відбулося протікання води з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар'єрів на шляху поширення радіоактивного забруднення.
Аналогічна ситуація сталася і за спроби росіян "розігріти" шостий енергоблок. Крім того, його переведення в "гарячий" стан призвело до значного збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що завдає потенційних збитків для персоналу, населення та навколишнього середовища.
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