Дії росіян на ЗАЕС збільшують ймовірність радіаційної аварії - Енергоатом

12:20 04 жовтня Київ, Україна

Недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії.



Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом".

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції перевели енергоблок №4 зі стану "холодна зупинка" у стан "гаряча зупинка". Водночас енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять із "гарячого" стану в "холодний", зазначають у пресслужбі Енергоатому.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - наголосив президент Енергоатому Петро Котін.

Відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання з експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року було внесено зміни, всі енергоблоки станції повинні знаходитись виключно у стані "холодної зупинки".

Переведення енергоблоків у небезпечніший стан "гаряча зупинка" – заборонено.

"Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були пред'явлені через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом усього часу окупації станції", - наголосив голова Енергоатому.

В "Енергоатомі" нагадали, що подібні дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на четвертому енергоблоці в результаті його розігріву відбулося протікання води з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар'єрів на шляху поширення радіоактивного забруднення.



Аналогічна ситуація сталася і за спроби росіян "розігріти" шостий енергоблок. Крім того, його переведення в "гарячий" стан призвело до значного збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що завдає потенційних збитків для персоналу, населення та навколишнього середовища.