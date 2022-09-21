Дії росії не вплинуть на плани Києва продовжити контрнаступ - Зеленський

19:37 21 вересня Київ, Україна

Ні "часткова" мобілізація у росії, ні псевдореферендуми на окупованих територіях не вплинуть на плани України продовжити звільнення своїх земель.

На цьому наголосив глава України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

«Ми крок за кроком діятимемо згідно з нашими планами. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. "Референдуми" - це фіктивні референдуми, 90% держав їх не визнають", - пояснив Зеленський.

За словами Зеленського, оголошення часткової мобілізації показує, що у росії виникли проблеми з офіцерами та військовими фахівцями.

«Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не встигли закінчити освіту. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають», - розповів він.

Путіну, вважає президент України, потрібна «багатомільйонна армія», бо більша частина російських військових в Україні біжить із поля бою.

"Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів", - вважає він.

Зеленський також відмовився вірити в погрози путіна ядерною зброєю.

"Я не думаю, що світ дозволить йому її використати", - сказав Зеленський, зазначивши, що неможливо "дивитися в голову" путіну, і ризик завжди залишається, але піддаватися на погрози російського президента не варто.

«Завтра путін може сказати: окрім України ми хочемо ще частину Польщі, інакше використовуватимемо ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси», - зазначив Зеленський.

Зеленський також застеріг Німеччину від поступок путінським ядерним загрозам.

«Післязавтра він може сказати, що Німеччина теж пам'ятає НДР та ФРН такими, якими вони були раніше. Він скаже: „Вибачте, ми починаємо відновлювати [Берлінську] стіну. Ось, привезли нашу російську цеглу“. Чи погодиться на це Німеччина, побоюючись, що росія застосує ядерну зброю?» — запитав він.

Загалом, зробив висновок Зеленський, путін вже програв Україні, власній країні, всьому світу та демократії.