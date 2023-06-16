Дефіцит потужності: Україна отримала аварійну допомогу з Румунії

12:52 08 червня Київ, Україна

В енергосистемі України виник дефіцит потужності, і було отримано аварійну допомогу з Румунії, повідомляє Укренерго.



Увечері 7 червня 2023 року українські електростанції не змогли забезпечити достатньої потужності для задоволення піку споживання, тому було ухвалено рішення про отримання аварійної допомоги від Румунії.



У цей час не було здійснено імпорту та експорту енергії. Укренерго зазначає, що аварійна допомога є тимчасовим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми та не є комерційним імпортом.



Україна має можливість використовувати таку допомогу завдяки синхронній роботі своєї енергосистеми із європейською енергосистемою ENTSO-E. Крім того, повідомляється про зниження потужності гідроелектростанцій на Дніпрі вище за Каховську ГЕС, щоб знизити затоплення.



Внаслідок підтоплення було відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.



Нині виробництво електроенергії достатньо задоволення потреб споживачів, проте ситуація у енергосистемі залишається складною.



У зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків, що працюють, увечері можливий дефіцит потужності, тому Укренерго просить перенести використання потужної техніки на інші періоди доби, щоб знизити навантаження на енергосистему і полегшити балансування.