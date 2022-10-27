Дефіцит електроенергії на Київщині може становити 30% - ДТЕК

14:14 27 жовтня Київ, Україна

У Києві відключення світла будуть тривалішими і стосуватимуться значно більшої кількості споживачів через 30% дефіциту електроенергії через атаки окупантів.



Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії із групи ДТЕК Yasno.

"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%", - заявили в компанії.

Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт, проте зараз орієнтовна потужність складає 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник.

"Тобто майже пів Києва може залишитися без світла", - додали енергетики.

Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть тривалішими і стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки можливих стабілізаційних відключень сьогодні актуальні.



У КМДА також додали, що більш жорсткі та тривалі відключення електропостачання будуть застосовані протягом кількох днів.