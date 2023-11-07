Децентралізація: Шмигаль назвав пріоритети для громад

16:32 07 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості децентралізації в Україні як стратегічної реформи для багатьох поколінь. Повномасштабна війна внесла корективи до тактики, але не змінила стратегію децентралізації.

Про це на конференції "Реформа децентралізації" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Децентралізація була і залишається актуальною. Повномасштабна війна внесла свої корективи до тактики, але не змінила стратегію. Це реформа для майбутнього, для багатьох поколінь українців", - сказав він.
За словами прем'єра, можливість громад визначатиме темпи та якість відновлення, створення точок зростання для подальшого зростання.
"Ми очікуємо від громад вміння створювати реалістичні проєкти та втілювати їх у життя, вміння працювати з міжнародними партнерами та брати те, що вони пропонують, вміння примножувати людський капітал. Якщо громада буде привабливою для людей — вона матиме майбутнє", — зазначив Шмигаль.
Окремий важливий аспект, за його словами, це підтримка громадами бізнесу. Пріоритет: місцеві програми розвитку малих та середніх підприємств, максимальна дерегуляція, допомога у підготовці та перепідготовці кваліфікованих кадрів, просування місцевих продуктів для виходу на нові ринки збуту.