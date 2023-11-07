Децентралізація: Шмигаль назвав пріоритети для громад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості децентралізації в Україні як стратегічної реформи для багатьох поколінь. Повномасштабна війна внесла корективи до тактики, але не змінила стратегію децентралізації.
Про це на конференції "Реформа децентралізації" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, можливість громад визначатиме темпи та якість відновлення, створення точок зростання для подальшого зростання.
Окремий важливий аспект, за його словами, це підтримка громадами бізнесу. Пріоритет: місцеві програми розвитку малих та середніх підприємств, максимальна дерегуляція, допомога у підготовці та перепідготовці кваліфікованих кадрів, просування місцевих продуктів для виходу на нові ринки збуту.
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